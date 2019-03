Danmark vil likestille psykisk og fysisk vald

utenriks

– Det er heilt avgjerande at vi får likestilt fysisk og psykisk vald. Vi har sett folk leve under grufulle forhold der det har vore den psykiske valden som har vore dominerande. Det tar vi no eit oppgjer med, seier justisminister Søren Pape Poulsen (K).

Mindretalsregjeringa han representerer, som består av Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, vil få støtte frå Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti når Folketinget skal stemme over forslaget tysdag. Dermed ligg det an til fleirtal.

I forslaget heiter det at utøvarar av psykisk vald skal kunne straffast med bøter og fengselsstraff i inntil tre år.

Heilt konkret går lovforslaget ut på at personar som over ein periode utset andre i husstanden for grovt nedverdigande eller krenkjande handlingar, skal kunne straffast med fengsel i inntil tre år. Det kan eksempelvis omfatte ektefelle, sambuar, foreldre, fosterforeldre eller søsken. Dette skal bli nedfelt i ein eigen paragraf i straffelova, foreslår regjeringa.

Dommerforeningen i Danmark har peika på at ein slik paragraf kan føre til problem når det gjeld bevisstillinga.

Justisministeren innser at det kan bli vanskeleg.

– Det er sjølvsagt enklare å vise blåmerke enn det er å vise arr på sjela. Men ny teknologi betyr òg at bevis til dømes kan vere mange tekstmeldingar med truande og styrande karakter, seier han.

