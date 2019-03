Pentagon set av ein milliard dollar til grensemur

utenriks

Fungerande forsvarsminister Patrick Shanahan sa måndag at han har godkjent å bruke ein milliard dollar til bygginga. Ifølgje ei fråsegn frå departementet har han òg instruert leiaren for ingeniørkorpsa hæren har til å planlegge og setje i verk bygginga.

Krise

Sikkerhetsdepartementet DHS har bede Pentagon bygge eit 92 kilometer langt og fem og ein halv meter høgt gjerde, i tillegg til å bygge og utbetre vegar og setje opp lys. Oppdraget inngår i krisetilstanden presidenten erklærte tidlegare i år og som gir han utvida fullmakter. Ein av desse er nettopp at han kan flytte pengar frå Pentagons forsvarsbudsjett.

Presidenten erklærte krisetilstand langs grensa etter at budsjettkonflikten i vinter enda med at han ikkje fekk milliardane han ønskt seg til muren han har lova å bygge langs grensa mot Mexico.

Fleire rundar

I ettertid har Kongressen vedtatt å oppheve krisetilstanden, noko Trump la ned veto mot. Det er første gong sidan han kom til makta for drygt to år sidan at Trump har brukt den moglegheita.

Kongressen kan overstyre vetoet til presidenten, men det er lite truleg at dette vil skje, sidan det vil krevje to tredels fleirtal i begge kammera i Kongressen. Dermed må fleire republikanarar i både Senatet og Representanthuset blir overtalt til å gå mot sin eigen president. Etter planen skal Representanthuset stemme over tilsidesetting av vetoet tysdag.

