Saudi-Arabia fordømmer USAs heider av Golanhøgdene

utenriks

– Saudi-Arabia gir uttrykk for hard avvising og fordømming av fråsegna til den amerikanske administrasjonen om at den anerkjenner Israels herredømme over dei okkuperte syriske Golanhøgdene, heiter det i ei fråsegn referert til av Saudi-Arabias statlege nyheitsbyrå.

Det mektige arabiske kongedømmet er ein viktig alliert av USA.

USAs president Donald Trump varsla tidlegare denne månaden at USAs syn på Golanhøgdene ville bli endra. Måndag underteikna han ein heider av Golanhøgdene som israelsk område.

– Etter 52 år er det på høg tid at USA fullt ut anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøgdene, som er kritisk viktig når det gjeld strategi og tryggleik for staten Israel og stabiliteten i regionen, skreiv presidenten på Twitter.

Tidlegare har FNs tryggingsråd, med støtte frå USA, slått fast at Golanhøgdene er ulovleg okkupert og annektert.

(©NPK)