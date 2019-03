Siktinga mot Jussie Smollett er lagt bort

utenriks

Smollett, mest kjent frå TV-serien «Empire», vart i byrjinga av mars tiltalt på 16 punkt, mellom anna for å ha loge om eit rasistisk overfall.

I ei fråsegn tysdag seier advokatane til skodespelaren at siktinga er lagt bort.

I vinter fortalde skodespelaren til politiet i Chigaco at han hadde vorte fysisk angripen av to menn, og at dei kom med rasistiske og homofobiske ytringar mot han. Etter angrepet fekk Smollett støttefråsegner frå heile USA.

Seinare same månad vart skodespelaren arrestert for å ha dikta opp historia og for å ha iscenesett angrepet. Han vart seinare lauslaten mot kausjon. No er siktinga lagt bort.

Takka for støtta

– Eg har snakka sant på alle moglege måtar sidan første dag, seier Smollett.

Skodespelaren seier at han no vil byrje å jobbe igjen, og gå vidare i livet. Tysdag takka han familie, venner og støttespelarar som har hjelpt han gjennom den vanskelege tida.

Statsadvokaten i Chicago har førebels ikkje komme med noka forklaring på kvifor siktinga mot Smollett er lagt bort. Sjølv forklarar 36-åringen at han aldri frivillig ville ha påført familien sin ei slik smerte.

– Eg ville ikkje ha vore i stand til å gjere noko av det eg har vorte skulda for, held han fram.

Stor sak

Det var overvakingsbilde frå staden som sette politiet på sporet av to nigerianske brør. Ein av dei er Smolletts personlege trenar. Forklaringa deira bidrog til at Smollett vart mistenkt for å ha spelt ein aktiv part i sitt eige overfall.

Saka har fått stor merksemd i USA.

USA går gjennom ein polarisert politisk periode der spenningar på bakgrunn av politiske, etniske og religiøse skilje har vorte eit aukande samfunnsproblem. Fleire amerikanarar har skulda Smollett for å ha prøvd å helle bensin på bålet.

(©NPK)