«Portforbod» for uvaksinerte barn i New York-forstad

utenriks

Rockland fylke har innført unntakstilstand etter at 150 personar er smitta av meslingar sidan sist haust. Tysdag vart det forbode for alle under 18 år som ikkje er vaksinert mot meslingar å opphalde seg i skular, gudshus, kjøpesenter, restaurantar og samfunnshus. Håpet er at forbodet, som skal gjelde i 30 dagar, blir ein vekkjar for foreldra.

– Dette gjer vi for å få merksemd om saka. Det er det ingen tvil om, seier fylkesrådmann Ed Day. Han seier han ikkje kjenne til eit liknande tiltak nokon stad i USA.

Dei som bryt forbodet risikerer opptil seks månader i fengsel, men Day seier politiet ikkje kjem til å gå rundt og spørje folk om vaksinasjonspapir.

– Det ville vore latterleg. Men foreldre vil bli stilt til ansvar dersom dei bryt unntakserklæringa, seier han.

Fylket opplever det lengste meslingutbrotet sidan sjukdommen offisielt vart erklært utrydda i USA i 2000. Det er særleg det ortodokse jødiske miljøet til området som er ramma, og vaksinasjonsraten er mindre blant denne gruppa enn elles. For å hindre spreiinga av meslingar bør mellom 92 og 97 prosent av befolkninga vere vaksinert. I Rockland er berre 72,9 prosent av alle under 18 år vaksinerte mot sjukdommen, opplyser Day.

