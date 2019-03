Boeing: Vi vil gjere alt for å forhindre fleire ulykker

utenriks

– Vi kjem til å gjere alt i vår makt for å forsikre oss om at ulykker som desse aldri vil skje igjen, seier visepresident Mike Sinnet i produktstrategi-avdelinga til selskapet.

Fleire hundre flygarar, teknikarar og representantar for luftfartsstyresmaktene i ulike land var onsdag samla på eit møte hos Boeing om dei ulykkesramma MAX-flya. Også representantar frå Norwegian deltok.

Deltakarane fekk mellom anna informasjon om ei oppdatering av eit system som skal hindre MAX-flya i å stegle. Det blir mistenkt at feil i dette systemet, som blir kalla MCAS, bidrog til at eit fly av typen 737 MAX 8 styrta i Indonesia i fjor.

I tillegg blir det undersøkt om MCAS spelte ei rolle då eit fly av same type styrta i Etiopia tidlegare denne månaden.

Til saman omkom over 340 menneske i dei to ulykkene. Flystyrten i Etiopia førte til at alle fly av typen 737 MAX 8 vart sette på bakken.

