EUs president hyllar britiske demonstrantar

EU-presidenten tillét seg å komme med ei «personlig bemerkning» til dei folkevalde då han onsdag formiddag oppdaterte EU-parlamentet om toppmøtet i Brussel som vart halde førre veke.

– Før toppmøtet sa eg at vi bør vere opne for ei lang utsetting dersom Storbritannia ønsker å tenke igjennom brexitstrategien sin på nytt, noko som sjølvsagt òg vil bety at Storbritannia må delta i valet til nytt EU-parlament.

– Så har enkelte sagt at dette vil vere ødeleggande eller ugunstig for nokon av dykk. La meg vere tydeleg: Det er uakseptabelt å tenke slik, sa Tusk.

– De kan ikkje forråde dei seks millionar menneska som har underteikna eit opprop for å trekke tilbake artikkel 50, dei éin million menneska som marsjerte for ei ny folkerøysting, eller den aukande mengda menneske som ønsker å bli verande i EU, heldt fram han.

EU-tilhengarar i Storbritannia føler kanskje at dei ikkje er skikkeleg representerte i Parlamentet i London, sa Tusk.

– Men dei må føle at dei er representerte av dykk i dette kammeret. For dei er europearar.

