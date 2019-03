Russland deltar i samtalar om nedskote passasjerfly

utenriks

I fjor erklærte både Nederland og Australia at dei heldt Russland ansvarleg for å ha levert luftvernraketten prorussiske opprørarar brukte då passasjerflyet vart skote ned over Aust-Ukraina. Alle dei 298 om bord – blant dei 196 nederlendarar og 38 australiarar – vart drepne.

Trepartssamtalar

Utanriksministrane i dei to landa sa onsdag at dei første trepartssamtalene om statleg ansvar for hendinga vart gjennomført tidlegare denne månaden.

– Vi kan ikkje gå inn på innhaldet i prosessen, sidan konfidensialitet er avgjerande for dette. Men eg kan seie dette: Vi vil fortsetje å jobbe for sanning, rettferd og ansvarleggjering, sa nederlandske Stef Blok på ein pressekonferanse i Australias hovudstad Canberra onsdag.

Internasjonale granskarar sa i fjor at det var sterke bevis for at rakettsystemet som vart brukt til skyte ned Malaysia Airlines avgang MH17 kom frå ei militæreining basert i Russland. Russland har avvist å ha hatt noko med nedskytinga å gjere og avviste resultatet av den internasjonale etterforskinga, som landa ikkje vart bedne om å vere med på.

Støtte

Australias Marise Payne seier landet fortset å stille seg bak straffeforfølginga til nederlandske styresmakter av dei ansvarlege. Flyet, ein Boeing 777, var på veg frå Kuala Lumpur til Amsterdam då det vart skote ned 17. juli 2014.

Dersom Russland skulle vedgå noka form for juridisk ansvar, kan det føre til erstatningskrav mot landet frå dei pårørande. USA, Storbritannia og andre allierte har støtta Nederland og Australia etter at dei erklærte at dei held russarane ansvarleg.

(©NPK)