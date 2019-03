Sju thailandske parti meiner dei kan danne regjering

utenriks

Det største av opposisjonspartia er Pheu Thai, som leidde regjeringa som vart avsett i militærkuppet i 2014.

– Vi vil hindre regimet i å halde på makta, sa statsministerkandidat Sudarat Keyuraphan i Pheu Thai-partiet på ein pressekonferanse onsdag der koalisjonen vart kunngjort.

Opposisjonspartiet Pheu Thai er tilknytt tidlegare statsminister Thaksin Shinawatra, som styrte frå 2001 til han vart avsett i eit kupp i 2006.

Dei sju opposisjonspartia i koalisjonen hevdar at dei har sikra seg 255 av dei 500 plassane i underhuset i Thailands nasjonalforsamling.

I helga gjekk landet til val for første gong sidan kuppet i 2014. Det har sidan herska forvirring om kven som kan erklære seg som vinnar.

Medan Pheu Thai ligg an til å få flest plassar, fekk partiet Palang Pracharath, som blir støtta av militærjuntaen, flest stemmer. Partiet meiner derfor det har rett til å danne regjering. Palang Pracharaths statsministerkandidat Prayuth Chan-O-Cha er kuppleiaren som har leidd regjeringa til militærjuntaen dei siste åra. Også dette partiet har uttalt at dei ventar å sikre seg over halvparten av seta i underhuset.

Uansett kven som blir sittande med regjeringsmakta, må dei ta omsyn til eit overhus der dei 250 representantane er utpeikte av juntaen.

