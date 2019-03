Britisk rapport åtvarar mot Huawei

utenriks

Det kjem fram i ein rapport lagt fram torsdag.

I rapporten heiter det at ein berre med «avgrensa sikkerheit» kan slå fast at den langsiktige nasjonale tryggingstrusselen frå Huaweis involvering i store britiske telenett kan handterast godt nok.

Rapporten legg press på kinesiske Huawei, som står midt i ei stor politisk krise mellom USA og Kina.

USAs regjering vil at allierte i Europa skal forby selskapet å bidra i arbeidet med å etablere 5G-nettverk av frykt for at Kina vil nytte dette til å drive kyberspionasje gjennom selskapet.

Likevel heiter det i rapporten at britiske styresmakter ikkje trur feila i programvara er eit resultat av «statleg innblanding frå Kina».

(©NPK)