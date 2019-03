Grønt lys for ny avstemming om brexit

utenriks

– Forslaget er nytt, substansielt forskjellig og i samsvar med mine krav, sa Bercow då forslaget vart fremma i Underhuset torsdag ettermiddag.

Statsminister Theresa May har to gonger tidlegare prøvd å få Underhuset til å godkjenne skilsmisseavtalen ho har forhandla fram med EU. Begge gonger har regjeringa lide svidande nederlag, og Bercow – som har ei rolle tilsvarande stortingspresidenten i Noreg – har gjort det klart at det ikkje er tillate å legge same forslag fram for avstemming på nytt og på nytt.

Men no har regjeringa skrella vekk ein del av pakken. Dermed blir det formelle kravet om at forslaget må vere substansielt annleis enn før, tilfredsstilt.

Det som blir utelate frå avstemminga, er ei politisk fråsegn om rammene for det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Denne erklæringa er ikkje bindande.

Den britiske regjeringa har dei siste dagane vore i intense forhandlingar med brexitforkjemparar i det konservative partiet og støttespelarar i det nord-irske unionistpartiet DUP for å prøve å samle eit fleirtal bak avtalen.

Ein avtale med DUP blir rekna som avgjerande for at prosessen skal lykkast.

Men torsdag ettermiddag var det framleis ikkje meldt om kvit røyk frå forhandlingsromma.

