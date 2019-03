Guardians brexit-framside: Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei.

utenriks

Ingen hadde grunn til vere fornøgd etter at fleire avstemmingar i Underhuset viste at det ikkje var fleirtal for noko brexitalternativ.

«Parlamentet har talt: Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei.», skriv The Guardian – eitt nei for kvart forslag som ikkje nådde opp. Mange aviser vigde framsida til Mays forslag om å gå av i byte mot at utmeldingsavtalen hennar blir vedtatt.

På veg ut

«Støtt meg og spark meg» er ein gjengangar i fleire aviser, medan Metro vel ein variasjon over same tema: «Stem på brexit, så får du min exit». City A.M. har valt det siste ordet til auksjonarien før hammaren fell og det heile er over: «Første gong, andre gong …». På engelsk er uttrykket «going, going …» og meir enn antydar at May snart er ute, ikkje at ho får «selt» avtalen sin.

Daily Mail spør «Er offera hennar forgjeves», etter at det er klart at sjølv tilbodet om å trekke seg ikkje ser ut til å vere nok til å sikre at avtalen ho har kjempa for, blir vedtatt. Daily Express, som tydeleg er sympatisk til avtalen, May og hennar «usjølviske gest» om å trekke seg, spør: «Kva meir må ho gjere?»

Sparebøsse

BBC-produsent Hellen Miller, som har samla `fleire av avisfortidene på torsdag på Twitter, har kåra favoritten sin: The Daily Star. Avisa har ikkje nokon elegant eller syrleg tittel, men tilbyr i staden to sider som kan brettast til ei «swear box», normalt ein sparebøsse ein legg pengar på viss ein bannar, men i denne samanhengen er det bruk av «b-ordet» som utløyser betalingsplikt.

– Dei treffer spikaren på hovudet, skriv Miller.

