Karadzic ber domstol endre livstidsdom

Det kjem fram i eit brev frå Karadzics advokat til domstolen i Haag.

Den bosnisk-serbiske leiaren vart for tre år sidan dømt til 40 års fengsel for folkemord og lovbrot mot menneskja under den tre år lange borgarkrigen i Bosnia frå 1992 til 1995.

100.000 menneske vart drepne og 2,2 millionar vart gjort heimlause under krigen, og Karadzic vart mellom anna funne skuldig i Srebrenica-massakren der 8.000 muslimske gutar og menn vart drepne og lagde i massegraver.

Karadzic anka dommen, men onsdag i førre veke forkasta Den internasjonale rettsmekanismen for straffetribunal (MICT) i Haag anken og skjerpte samtidig straffa til livsvarig fengsel. Medan 73 år gamle Karadzic sat taus, braut dei fleste av tilskodarane i rettssalen ut i jubel og applaus då rettsavgjerda vart lesen opp.

Dommar frå MICT er vanlegvis endelege, men no skal altså dommarar i Haag ta stilling til om Karadzic likevel kan anke, sidan han berre ankar sjølve straffeutmålinga og ikkje skuldspørsmålet.

