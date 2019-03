Syria hevdar å ha skote ned israelske rakettar

utenriks

Det offisielle nyheitsbyrået SANA melder om angrepet onsdag kveld.

– Luftforsvaret til hæren slo tilbake mot eit israelsk luftangrep som var retta mot industriområdet Sheikh Najjar nordaust for Aleppo og skaut ned fleire fiendtlege missil, skriv SANA, som siterer ei kjelde i det syriske forsvaret.

Fleire innbyggjarar i Aleppo seier til nyheitsbyrået AFP at straumen forsvann i heile byen som følgje av angrepet.

Ifølgje observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) trefte dei israelske rakettane «ammunisjonslager som tilhøyrer iranske styrkar og allierte grupper», noko som førte til store eksplosjonar. SOHR seier at dersom det blir stadfesta at det har vore eit angrep, vil det vere det første angrepet mot syrisk territorium etter at USAs president Donald Trump måndag formelt anerkjente israelsk suverenitet over Golanhøgdene. Området er eit stort høgdedrag sørvest i Syria som vart okkupert av israelske styrkar under seksdagerskrigen i 1967, og annektert av Israel i 1981.

