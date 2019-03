WTO samd med EU om at Boeing fekk ulovlege subsidiar frå USA

utenriks

Rettsavgjerda frå Verdshandelsorganisasjonen (WTO) kom torsdag, og inneber at EU no kan krevje erstatning for tapte inntekter som eit resultat av ein urettferdig marknadssituasjon som vart skapt av dei amerikanske subsidiane.

Subsidiane gjorde Boeing i stand til å selje fly til låge prisar, noko som undergrov verksemda til den europeiske rivalen Airbus, seier EU-kommisjonen.

Delstaten Washingtons subsidieordning premierer bruken av amerikanske råvarer, noko som bryt med WTOs regelverk, i og med at det gir konkurransefordelar og kan påverke handelen globalt. EU-kommisjonen seier no at dei forventar at Washington føyer seg etter WTOs rettsavgjerd.

– Ein siger

EU kallar WTO-avgjerda som ein siger i den årelange flystriden.

– Dagens rettsavgjerd er gledeleg både for EU, luftfartsindustrien vår og arbeidarar i luftfartssektoren i alle EUs medlemsland, seier EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

– Dette er ein klar siger for EU og Airbus. Det stadfestar standpunktet vårt om at Boeing, som har retta fingeren mot Airbus, ikkje har gjort noko for å overhalde pliktene sine overfor WTO, i motsetning til Airbus og EU, seier sjefrådgivar John Harrison i Airbus.

Stor usemje

– Vi stoler på at dømet vårt vil få Airbus og EU til å umiddelbart føye seg etter rettsavgjerdene frå WTO, seier Boeing.

Den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer seier at WTO no behandlar ein søknad frå Washington om å få rundt 11 milliardar dollar i årleg støtte frå USA som eit motsvar til subsidiane Airbus i dag får frå EU.

– Det er på høg tid at EU stansar subsidiane sine og tillèt våre eineståande luftfartsprodusentar å konkurrere med dei same føresetnadene, seier Lighthizer.

Strida mellom Airbus og Boeing har vore svært langvarig og vart for første gong bringa inn for WTO i 2005. Begge selskapa har skulda kvarandre for å ha tatt imot ulovlege subsidiar.

