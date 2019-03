Klart for tredje brexit-avstemming

utenriks

To gonger tidlegare har dei folkevalde sagt nei til skilsmisseavtalen som statsminister Theresa May har forhandla fram med EU. Blir det nei ein tredje gong, må ho ha ein ny plan for utmeldinga innan 12. april for å unngå at Storbritannia forlèt EU utan ein avtale.

I eit siste, desperat forsøk på å få avtalen gjennom, tilbaud May seg onsdag å gå av som statsminister dersom dei folkevalde stemmer for avtalen.

I kjølvatnet av det signaliserte nokre av dei sterkaste kritikarane av Mays avtale i det konservative partiet, med Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg i spissen, at dei er kanskje vil snu og stemme for avtalen.

Likevel er det langt frå sikkert at avtalen går igjennom fredag. Både det nord-irske partiet DUP og fleire Labour-politikarar har varsla at dei vil stemme mot.

Samtidig som avstemminga finn stad, har tilhengarar av framleis britisk EU-medlemskap varsla ein stor demonstrasjon utanfor Parlamentet fredag ettermiddag.

