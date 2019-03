USA-leidd koalisjon erkjenner å ha drepe 1.257 sivile i Syria sidan 2014

utenriks

I ei fråsegn seier koalisjonen at dei har gjennomført 34.038 angrep frå august 2014 fram til slutten av februar i år.

– Utan at det har vore hensikta, er minst 1.257 sivile drepne i angrepet til koalisjonen sidan 2014, heiter det i fråsegna. Koalisjonen seier dei har fått 147 rapportar om moglege sivile drepne og såra, men berre har avslutta gjennomgangen av éin av dei og funne at han var truverdig. Den aktuelle rapporten gjeld eit angrep mot ein ammunisjonsfabrikk i Irak i 2017. To sivile vart såra. Resten av dei 146 rapportane er framleis opne, og koalisjonen har ikkje konkludert. Fem av dei vart først rekna som ikkje truverdige, men er gjenopna etter at det har komme nye opplysningar.

Airwars, ei uavhengig gruppe som held oppsyn med sivile tap i flyangrep verda over, anslår at minst 7.595 sivile er drepne i angrepa frå koalisjonen. Det er over seks gonger så mange som koalisjonen sjølv innrømmer.

Forklaringa til koalisjonen dekker ikkje angrepa dei siste vekene mot det siste IS-kontrollerte territoriet i Syria. Det tidlegare sjølverklærte kalifatet som vart kontrollert av ekstremistgruppa, har smuldra opp og vorte tatt tilbake. Førre veke erklærte USA at det ikkje lenger eksisterer.

(©NPK)