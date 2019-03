Volkswagen står bak 2 prosent av CO2-utsleppa på verdsbasis

utenriks

Det seier strategisjefen til bilfabrikanten, Michael Jost, til det tyske næringslivstidsskriftet Wirtschaftswoche.

– Vi har rekna ut kor mykje av dei globale CO2-utsleppa Volkswagen-gruppa står for. Bilane står for nesten 1 prosent og lastebilane står for 1 prosent, seier Jost.

Bilkonsernet leverte i fjor 10,8 millionar bilar til kundane sine i 2018, og har tolv bilmerke i porteføljen sin, mellom anna Porsche, Audi, VW, Skoda og Seat.

Til samanlikning står Tyskland for 2,2 prosent av CO2-utsleppa i verda, og ligg på sjetteplass på lista over landa med størst utslepp, ifølgje tal frå Global Carbon Project.

Volkswagen-sjef Herbert Diess sa i eit møte med sine tilsette i førre veke at selskapet ønsker å redusere delen utslepp dei står for til null innan 2050.

Konsernet har vore treige med å gjere bilane sine elektriske, men planlegg å lansere rundt 50 nye elbilmodellar fram mot 2025.

