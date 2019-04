Ferrero kjøper Kelloggs kjeksbutikk

utenriks

– Ferrero-gruppa kjøper verksemda som omfattar småkaker, snacks med fruktsmak, iskremkjeks og paibotnar frå Kellogg Company, opplyser det italienske selskapet.

Denne delen av Kelloggs verksemd hadde ei omsetning på rundt 7,7 milliardar kroner i 2018, ifølgje Ferrero. Oppkjøpet omfattar mellom anna småkakemerket Keebler.

Ferrero, som er best kjent for Nutella-pålegg, seier avtalen inneber at dei tar over seks amerikanske fabrikkar frå Kellogg.

Kellogg er blant fleire amerikanske matvarebedrifter som dei siste åra har selt unna merkevarer for å tilpasse seg forbrukarar som føretrekker ferskare, mindre omarbeidde produkt.

(©NPK)