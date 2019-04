Kvinne dømt til fengsel for angrep på Kim Jong-uns halvbror

utenriks

Malaysiske styresmakter tilbaud seg å redusere tiltalen mot Doan Thi Houng frå drap på Kim Jong-nam til skade med eit farleg våpen måndag. I byte måtte ho erklære seg skuldig i angrepet på Kim Jong-nam for to år sidan, noko ho altså gjorde.

Måndag vart ho dømd til tre år og fire månader i fengsel for å ha skadd Kim. Dommaren avgjorde likevel å redusere straffa med éin tredel. I tillegg avgjorde dommaren at tida ho har sete i varetekt sidan ho vart arrestert i februar 2017 skal trekkast frå. Dette betyr at Houng kan bli lauslaten den første veka i mai.

– Oppfatninga mi er at lengda på straffa er rettferdig, seier dommar Azmi Ariffin. Dommarane la til at kvinna er «veldig, veldig heldig» og ønskte henne «det beste».

Vart glad

Den vietnamesiske kvinna smilte og sa «eg er glad» då dommaren fortalde om endringa i tiltalen i ein rettssal i Shah Alam utanfor Kuala Lumpur måndag. Då ho forlét rettssalen etter at dommen vart lesen opp, sa ho at ho var glad og at ho var klar for å reise tilbake til heimlandet for å bli songar eller skodespelar.

Malaysiske styresmakter har allereie droppa drapstiltalen mot den andre kvinna som var tiltalt i same sak, indonesiske Siti Aisiyah. Aisiyah drog til heimlandet etter at ho vart sett fri i starten av mars.

Aisiyah og Huong vart i oktober 2017 tiltalte for å ha drepe Kim ved å smørje nervegift i andletet på han. Dette skjedde på hovudflyplassen i Malaysias hovudstad Kuala Lumpur i februar 2017.

Nervegass

Begge kvinnene har hevda at dei trudde nervegassen var babyolje, og at dei vart lurte av nordkoreanske agentar som fortalde dei at dei var med i eit TV-stunt.

Kim Jong-nam var den eldste sonen til Nord-Korea førre leiar, Kim Jong-il. Han vart vurdert som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet sidan grunnlegginga, men vart tilsidesett etter at han i 2001 freista å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøkje Disneyland-parken der.

(©NPK)