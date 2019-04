Varslar hevdar Det kvite hus endra tryggingsklarering for 25 personar

utenriks

Skuldingane frå den mangeårige byråkraten Tricia Newbold, som har hatt ansvar for å skrive tryggingsklarering for fleire seniorrådgivarar i Det kvite hus, er å finne i dokument som vart frigitt av kontrollkomiteen i Representanthuset måndag.

Newbold fortel her at ho laga ei liste over minst 25 personar som i utgangspunktet fekk avvist søknadene sine om tryggingsklarering i fjor.

Årsaka var visstnok «diskvalifiserende faktorer» i bakgrunnen til søkarane, mellom dei bekymringar rundt utanlandsk innverknad, narkotikabruk, kriminell åtferd, pengeproblem eller interessekonfliktar. Men ifølgje Newbold endra høgtståande medarbeidarar i Det kvite hus avgjerda til byråkratane.

Varslaren meiner klareringar kan ha vorte innvilga i strid med interessene til nasjonal sikkerheit.

Kushner og Flynn

Newbold hadde ei leiarstilling i Det kvite hus' kontor for personaltryggleik og har arbeidd for både republikanske og demokratiske presidentar. Ho har jobba med tryggingsklareringar i 18 år, skriv Washington Post.

Det kvite hus har førebels ikkje kommentert påstandane.

Kontrollkomiteen etterforskar tryggingsklareringar som er utskrivne av Trump-administrasjonen. Blant dei er klareringar til svigerson av presidenten, Jared Kushner, tidlegare nasjonal tryggingsrådgivar Michael Flynn og tidlegare rådgivar Rob Porter.

For ein månad sidan rapporterte The New York Times at Trump har beordra tenestemenn til å gi tryggingsklarering til Kushner trass i protestar frå nasjonale tryggingsbyråkratar.

Namneliste

Innhaldet i varselet vart kjent då leiaren i komiteen, demokraten Elijah E. Cummings, offentleggjorde eit brev og eit notat om saka måndag. I notatet er utdrag av eit vitneavhøyr som Newbold gjorde med både republikanske og demokratiske medlemmer av denne komiteen 23. mars.

Newbolds namneliste er ikkje offentleg, men ifølgje notatet omfattar ho «to nåværende høytstående tjenestemenn i Det hvite hus». Newbold har tidlegare delt bekymringane sine med amerikanske medium.

Det kvite hus har ikkje erkjent at Trump har gripe direkte inn, men har tidlegare peika på at presidenten som utøvande styresmakt må ha forrett til å løyve tryggingsklareringar.

Republikanar kritisk

Ifølgje Cummings nektar Det kvite hus å samarbeide med komiteen i granskinga av saka. Komitéleiaren seier han vil stemne fleire tenestemenn i Det kvite hus for å få dei til å vitne om saka i Kongressen.

Jim Jordan, som er Republikanaranes øvste representant i kontrollkomiteen, er sterkt kritisk til granskinga. Han meiner granskinga er politisk motivert og hevdar Cummings berre prøver å finne ei unnskyldning for å snoke i personalmapper.

(©NPK)