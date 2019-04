Berg-forsvarar taus då han kom til retten

utenriks

Advokat Pjotr Anasjkin viste til at han vil gi ei orientering til norske medium i etterkant av fengslingsmøtet, som startar klokka 14 lokal tid.

Anasjkin er ein kollega av Ilja Novikov, som er den russiske hovudforsvararen til den spiontiltalte nordmannen.

Medan vidare fengsling av Berg vil bli behandla tysdag, vil det frå onsdag bli ført vitne i saka, har Novikov tidlegare opplyst.

Frode Berg vart arrestert 5. desember i Moskva, der han har sete fengsla sidan.

Nordmannen har erkjent kontakt med norsk etterretning, og at han har overlevert pengar i Moskva per post på adresser han har fått oppgitt av kontaktar i Noreg. Men Berg hadde ingen idè om at dette var ledd i spionasje, ifølgje den norske forsvararen hans Brynjulf Risnes.

(©NPK)