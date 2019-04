Biden slår tilbake etter endå ei skulding om upassande oppførsel

utenriks

Først skulda Lucy Flores Joe Biden for upassande oppførsel i 2014. Så kom Amy Lappos fram i lyset og fortalde om ei hending i 2009, der ho følte seg dårleg behandla av Biden.

No slår Biden tilbake mot skuldingane. I ei fråsegn via talsmannen sin, Bill Russo, rasar Biden og skuldar «nett-troll på det mørkaste internettet på den ytre høgresida» for å stå bak varslarsakene.

Biden har ikkje formelt lansert kandidaturet sitt, men han er ein av favorittane til å vinne Demokratanes nominasjonskamp og bli den som utfordrar Donald Trump i presidentvalet i 2020.

Men den siste tida har det dukka opp fleire skuldingar mot Biden, noko som kan øydelegge for 76-åringen.

Fredag skulda Lucy Flores, dåverande demokratisk viseguvernørkandidat i Nevada, Biden for å ha fått henne til å føle seg nedverdiga og utilpass med eit kyss han skal ha planta i bakhovudet hennar under valkampen i 2014.

No er det Amy Lappos, ein av Bidens tidlegare medarbeidarar, som skuldar han for upassande framferd i 2009. Lappos seier at Biden drog ansiktet hennar til seg og gnei nasen sin mot hennar på kjøkkenet etter ei samling i oktober det same året.

– Det var ikkje seksuelt, men han tok handa si rundt nakken min og byrja å gni nasen sin mot meg. Eg trudde han skulle kysse meg på munnen. Eg melde aldri frå om det, fordi han var visepresident, og eg var eit null, seier Lappos til avisa Hartford Courant.

(©NPK)