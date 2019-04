FN: Over 113 millionar menneske svelt på grunn av krig og klimaendringar

utenriks

Jemen, Kongo, Afghanistan og Syria er fire av dei åtte landa som står for to tredelar av den totale mengda menneske som er utsette for hungernød i verda, heiter det i årsrapporten til FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO.

Afrika er spesielt utsett. 72 millionar menneske på det afrikanske kontinentet lid av akutt svolt, seier Dominique Bourgeon, som er nødhjelpsdirektør i FAO.

Konflikt, krig og generell uro er som før ei hovudårsak til svolten, saman med økonomisk uvisse og klimarelaterte hendingar som tørke og flaum, ifølgje rapporten.

I land som er sårbare for svolt, er opp til 80 prosent av befolkninga avhengig av landbruk. Dei treng både nødhjelp og hjelp til å kunne drive landbruk, ifølgje Bourgeon.

Flyktningar bidrar til krise

Rapporten legg vekt på byrdene som store mengder flyktningar er for nokre land, blant dei nabolanda til krigsherja Syria og Bangladesh, som har tatt imot ein million rohingya-flyktningar frå Myanmar.

FAO ventar òg at talet på menneske på flukt i og rundt Venezuela vil auke om den økonomiske krisa fortset. I så fall ligg det an til ei matkrise i landet.

Bekymra for Venezuela

Bourgeon seier han er bekymra for den betydeleg auken av fattigdom i Venezuela, fordi landet slit med stadig forverra levekår på grunn av den politiske krisa.

Globalt er situasjonen noko betre i 2018 enn året før, då 124 millionar menneske var ramma av svolt. Det kan komme av at det var færre vêrkatastrofar i nokre land i Latin-Amerika og Asia/Stillehavsregionen.

Men FAO gjer det klart at den langsiktige trenden med over 100 millionar svoltramma ikkje ligg an til å endre seg på grunn av stadige kriser. Både Afghanistan, Irak og Syria var i fjor ramma av ekstrem tørke som ramma landbruket.

(©NPK)