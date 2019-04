Katastroferamma Iran ventar ny flaum

utenriks

Hundrevis av små og store byar har vorte ramma av flaum dei siste par vekene. Behovet for hjelp blir antatt å vere enorme i ei lang rekke provinsar, og nesten 2.200 landsbyar skal allereie ha mista vegsambandet.

Samtidig skuldar Irans regjering USA for «økonomisk terrorisme» og meiner president Donald Trumps sanksjonar har hindra redningsinnsatsen. Det avviser amerikanarane, som seier dei er klare til å hjelpe.

Store delar av Iran har vorte ramma av kraftig nedbør som utløyste flaumar nordaust i landet 19. mars, før flaumen ramma vestlege delar av Iran ei veke seinare.

89 bruer øydelagt

Medan vassmassane rører seg sørover, er det meldt meir regn. Sørvest i landet har styresmaktene no beordra evakuering av rundt 70 landsbyar berre i provinsen Khuzestan, melder statlege medium ifølgje BBC.

– Mange landsbyar der kjem til å bli ståande under vatn. Det er risiko for at demningar blir overfløymde, så vi er førebudde på å gi husly til 100.000 menneske, seier leiar Ali Saghar Peivandi i Irans Røde Halvmåne.

Vassmassane har øydelagt nesten 12.000 kilometer med veg, over ein tredel av Irans vegnett, ifølgje styresmaktene. Over 80 bruer er skylde bort, medan nesten 80 riksvegar er uframkommelege, ifølgje talsmann Behnam Seedi i krisestyresmaktene.

Dei viktigaste jernbanesambanda mellom sør og nord er òg ramma fordi jordskred og vatn har tatt med seg jernbaneskjener.

Frå tørke til flaum

Så langt har minst 57 menneske mista livet på grunn av flaumen, ifølgje departementet for krisehandtering. Tysdag opplyser dei til det statlege nyheitsbyrået IRNA at 478 menneske er skadde.

Etter mangeårig tørke har Iran dei siste vekene opplevd nedbørsmengder utan sidestykke.

Katastrofen rammar eit Iran som frå før slit hardt med ei økonomisk krise som berre har vorte verre etter at USA i fjor gjeninnførte omfattande sanksjonar. Samanlikna med tidlegare naturkatastrofar har Iran fått minimalt med utanlandsk hjelp under flaumen, noko nyheitsbyrået AFP forklarer med frykt for amerikanske straffetiltak.

Peikar på USA

Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif skulda seint måndag kveld USA for å hindre naudhjelpsinnsatsen. Sanksjonane har hindra Iran i å kjøpe sårt trengt utstyr, inkludert redningshelikopter, ifølgje Zarif.

Trump gjeninnførte dei drastiske sanksjonane etter å ha trekt USA ut av den internasjonale atomavtalen med Iran.

USAs utanriksminister Mike Pompeo meiner Irans regjering sjølv har skulda, og peikar på vanstyrt byplanlegging og kriseberedskap. USA står klar til å hjelpe Iran gjennom Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-føderasjonen, ifølgje Pompeo.

Gamle helikopter

Tyskland og Storbritannia har tilbode seg å sende hjelp, inkludert båtar og utstyr.

Utanriksdepartementets talsmann seier til IRNA at alle Røde Halvmånes utanlandske bankkontoar er stengde på grunn av sanksjonane, og at ingen føretak med base i utlandet er i stand til å overføre middel til flaumoffera.

Irans redningshelikopterflåte er gammal og har avgrensa kapasitet. Lokale styresmakter i flaumramma område har gjentatte gonger trygla om fleire helikopter for å nå fram til offer i isolerte område. Fleire tital helikopter frå hæren og Røde Halvmåne deltar i redningsoperasjonen, melder statlege medium tysdag.

