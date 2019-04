Over 1.000 smitta av kolera i Mosambik

utenriks

Talet på koleratilfelle har auka med 200 om dagen dei siste dagane. Så langt har éin person døydd av sjukdommen.

Koleraen braut ut og spreidde seg raskt etter at ein av dei kraftigaste stormane nokosinne ramma byen Beira og omliggande område på austkysten av Afrika fredag 15. mars.

Eit massevaksineringprogram blir sett i gang onsdag, og helsestyresmakter og hjelpeorganisasjonen jobbar for å avgrense smitten. 900.000 dosar koleravaksine kjem Beira tysdag, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO). Klinikkar for nødbehandling har vorte sett opp fleire stader i Beira.

Kolera blir spreidd i forureina vatn og mat. Utan behandling kan ein døy på få timar, men sjukdommen er lett å behandle.

