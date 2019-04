Britisk statssekretær går av etter at May varsla samtalar med Corbyn

utenriks

– Det verkar som om du og regjeringa di har bestemt dykk for at ein avtale – gjort med ein marxist som aldri nokon gong i politikarlivet har sett britiske interesser først, er betre enn ingen avtale, skriv Adams i eit brev til May, som han har lagt ut på Twitter.

– Eg er fundamentalt usamd i dette grepet og har derfor bestemt meg for at eg må seie opp, skriv han vidare.

Adams har vore statssekretær i Wales i regjeringa til Theresa May sidan mai 2018.

Storbritannias statsminister Theresa May skal venteleg treffe Labour-leiar Jeremy Corbyn onsdag for å diskutere korleis brexit-arbeidet kan halde fram.

Målet med samtalen er at Corbyn og May skal komme fram til eit kompromiss med utgangspunkt i Mays forslag til utmeldingsavtale, som parlamentet fleire gonger har avvist.

Om dei kjem fram til eit kompromiss, vil May at parlamentet skal stemme over avtalen før 10. april, då EU skal halde toppmøte om brexit.

