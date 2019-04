Brunei har innført strenge sharialover

utenriks

Den nye lova fastset dødsstraff for ei rekke forhold, til dømes valdtekt, utruskap, homofili, ran og fornærming av profeten Muhammed.

Han innfører òg pisking som straff for abort og amputasjon som straff for tjuveri og gjer det til eit lovbrot å eksponere muslimske barn for andre religionar enn islam.

– Alle som kjem til å besøkje landet vårt kjem til å ha ei herleg oppleving, og dei kjem til å nyte det trygge og harmoniske miljøet, seier Bruneis sultan Hassanal Bolkiah, som har styrt landet eineveldig dei siste 51 åra.

– Eg vil ha eit sterkare islam, held han fram.

FN og ei rekke menneskerettsorganisasjonar er særs kritiske til dei nye lovene.

– Eg appellerer til regjeringa om å stanse iverksettinga av den drakoniske nye lova som vil vere eit alvorleg tilbakeslag for folket i Brunei, sa FNs menneskerettskommissær Michelle Bachelet tidlegare denne veka.

Lova vart først kunngjort for seks år sidan, men har tatt tid å setje i verk på grunn av motstand frå menneskerettsgrupper og arbeid med dei praktiske detaljane. No har ho altså tredd i kraft.

(©NPK)