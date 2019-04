Endå ein britisk statssekretær går av etter Mays kompromisstilbod til Corbyn

utenriks

May sa tysdag at ho vil spørje om ei ny utsetjing av brexit og finne eit kompromiss med Labour-leiar Jeremy Corbyn.

Det vart for mykje for Heaton-Harris som i eit brev til May onsdag skriv at han ønskte at Storbritannia skulle forlate EU 29. mars.

– Eg kan beintfram ikkje støtte endå ei utsetjing, seier han.

Tidlegare onsdag kunngjorde statssekretær Nigel Adams at han går av som følgje av Mays ønske om eit kompromiss med Corbyn, som Adams kallar ein «marxist».

Storbritannias statsminister Theresa May og Jeremy Corbyn møttest onsdag for å diskutere korleis brexit-arbeidet kan fortsetje.

Målet med samtalen er at Corbyn og May skal komme fram til eit kompromiss med utgangspunkt i Mays forslag til utmeldingsavtale, som fleire gonger har vorte avvist av Underhuset.

Om dei kjem fram til eit kompromiss vil May at Underhuset skal stemme over avtalen før 10. april, som er datoen for EUs krisetoppmøte om brexit.

(©NPK)