Libysk opprørsleiar vil angripe hovudstaden

– Tida er inne, sa Haftar på eit lydopptak som militsen hans, kjent som Libyas nasjonale hær (LNA), publiserte på internett torsdag.

I opptaket beordrar han hæren til å rykke fram mot hovudstaden, der den internasjonalt anerkjente samlingsregjeringa i landet har kontrollen.

Haftar representerer Libyas andre regjering, som held til i landets austlege del. Han beskreiv i opptaket framrykkinga til styrkane sine som ein «seiersmarsj».

– I dag svarer vi på ropet frå folket vårt i den kjære hovudstaden vår, slik vi har lova dei. Han som vel å legge ned våpena sine, vil vere trygg. Han som held seg inne i huset sitt, er trygg. Han som heisar det kvite flagget, er trygg, sa Haftar i lydopptaket.

Berre timar tidlegare, uttalte ein bekymra FN-sjef seg på Twitter. Der skreiv FNs generalsekretær António Guterres at han er «dypt bekymret over militær framrykking i Libya og risikoen for konfrontasjon».

– Det finst inga militær løysing. Berre dialog kan løyse Libyas problem, skreiv FN-sjefen, som oppfordrar alle partar til å behalde roa og halde tilbake.

Haftars styrkar sto torsdag i byen Gharyan, om lag 50 kilometer sør for Tripoli.

I førre månad uttalte ein talsmann for Haftar at styrkane hadde tatt kontroll over den sørlege grensa i landet mot Algerie.

Libya har vore prega av kaos og anarki sidan opprørarar med luftstøtte frå Noreg og andre Nato-land i 2011 styrta Muammar Gaddafis regime.

