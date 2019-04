Mueller-rapporten kan vere verre for Trump enn det Barr viste

utenriks

Dei seier at samandraget som justisminister William Barr laga, ikkje viser kor alvorleg rapporten var for presidenten, og dei er urolege for at førsteinntrykket blir ståande som sanninga for folk flest før konklusjonane i rapporten blir lagde fram, skriv New York Times.

Barr har sagt at han skal offentleggjere den nesten 400 sider lange rapporten, men at han treng tid til å sladde konfidensiell informasjon før han sender den redigerte versjonen til Kongressen.

Etterforskarane til Mueller har allereie skrive fleire oppsummeringar, og somme av dei meiner at Barr burde ha tatt med meir av konklusjonane deira i det fire sider lange samandraget, etter det anonyme kjelder i administrasjonen seier til New York Times.

Hindrar rettsgangen

Det er ikkje klart kvifor ein del av etterforskarane meiner at rapporten er meir skadeleg enn det Barr forklarte, men rapporten har truleg gått grundig inn på spørsmålet om Trump freista å hindre rettsgangen. Det er heller ikkje klart kor mange på teamet til Mueller som er irriterte.

Samtidig har Barr og medarbeidarane hans uttrykt frustrasjon over at Mueller ikkje tok stilling til om Trump hadde hindra rettsgangen. Når Mueller ikkje gjorde det, tok Barr sjølv på seg å frikjenne Trump.

Kritikk frå demokratane

Det har vore heftig debatt etter at Mueller leverte rapporten for nokre veker sidan. Demokratane skuldar Barr for å ha favorisert Trump i samandraget sitt og krev heile rapporten offentleggjort.

I samandraget skreiv Barr at Mueller ikkje hadde funne bevis på samarbeid mellom valkampstaben til Trump, og Russland for å påverke valet i 2016. Når det gjeld forsøk på å hindre rettsgangen, skreiv han at Mueller verken dømte eller frikjente presidenten.

Til det siste skreiv Barr at det dermed var opp til han å avgjere om det rapporten beskreiv, var eit lovbrot, og at han og visejustisminister Rod Rosenstein då kom til at det ikkje var nok bevis.

