Omval i seks krinsar i Thailand

utenriks

Leiaren for kommisjonen seier at avgjerda vart fatta då talet på stemmer ikkje stemte overeins med talet på veljarar som kom til stemmelokala i enkelte kretsar.

Det var val på nasjonalforsamling i Thailand 24. mars, det første etter kuppet i 2014. Valet vart følgt av ei rekke påstandar om fusk og diverse avvik, som misforhold mellom avlagde stemmer og talet på veljarar, og stemmer frå personar som ikkje var kvalifiserte til å delta i valet.

Resultatet av valet av vore utsett i fleire omgangar, og først sist torsdag, fem dagar etter valet, kom dei førebelse resultata. Det endeleg resultatet er varsla 9. mai.

Regimekritikarar hevdar at valet vart manipulert for å sikre at juntaleiar Paryut Chan-o-cha kan fortsetje som statsminister. Det førebelse resultatet viser at partiet hans fekk 8,4 millionar stemmer, medan det største opposisjonspartiet fekk 7,9 millionar.

(©NPK)