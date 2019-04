David Malpass ny president i Verdsbanken

utenriks

Malpass har til no vore statssekretær for internasjonale forhold i finansdepartementet. Han har gjort seg merka som kritikar av Verdsbanken, og spesielt over utlånet institusjonen har til Kina.

– Verdsbanken er ein av våre aller viktigaste partnarar. Eg ønsker å vidareføre det tette samarbeidet mellom Noreg og Verdsbanken og gratulerer David Malpass med jobben som Verdsbankens neste president, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i ein kommentar til NTB etter utnemninga.

Fleire har frykta at Malpass vil bremse Verdsbankens engasjement for å stanse klimaendringane, men det er ikkje Ulstein redd for.

– David Malpass har forsikra om at han ikkje har planar om det, og at han generelt vil ta omsyn til vedtak som er fatta av styret i banken før hans tid. Malpass har uttalt seg positivt om Verdsbankens arbeid med helse og utdanning, og ikkje minst for kvinner og likestilling. Dette er høgt prioriterte område i norsk utviklingspolitikk.

– I fleire intervju har David Malpass sagt at banken må samarbeide godt med FN. Det er positivt at han vil vidareføre forgjengar Jim Kims engasjement på dette området, seier utviklingsministeren.

Jim Yong Kim varsla avgangen som leiar i Verdsbanken i januar, tre år før perioden gjekk ut. Kim grunngav avgangen med at han startar i ny jobb i eit ikkje namngitt selskap som arbeider med investeringar i utviklingsland. Verdsbankens administrerande direktør Kristalina Georgieva er no fungerande president.

Verdsbanken vart grunnlagd i 1944 for å stable økonomien til krigsherja land på beina. Sidan har Verdsbanken skifta fokus for å bidra til utvikling i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

(©NPK)