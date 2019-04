Kronprinsen på Tonga: – Eg er her for å lytte og lære

utenriks

Under eit hagetelt i hovudstaden Nuku'Alofa høyrde om lag 200 gjestar kronprins Haakon tale om temaet som er hovudårsaka til at han og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) er på Tonga, nemleg hav og klima.

– Vi bur på same planet. Eg er her for å lytte og lære av erfaringane deira, sa kronprinsen.

Hoffsjef Viela Tupou trekte i talen sin fram endringane i naturen som følgje av klimaendringane som dei har opplevd dei siste åra.

Før middagen vart kronprinsen og kong Tupou VI og dronning Nanasipau'u underhalde av tradisjonell dans av tonganarar. Seinare helste kronprinsen på alle gjestar som var inviterte. Blant gjestane var medlemmer av kongefamilien, politikarar, diplomatar, pensjonerte soldatar og personar frå næringslivet.

Kronprins Haakon og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er på Tonga for å setje hav og klimaendringar på dagsordenen. Formålet er òg å styrke forholdet til statar i Sør-Stillehavet, der øystatane Fiji og Samoa òg skal besøkjast.

