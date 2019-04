Mays brev om utsetjing møter motkrav frå EU

utenriks

I eit brev til EU-president Donald Tusk ber statsminister Theresa May om utsetjing av brexit til juni. Tusk skal ha antyda ei vesentleg lengre utsetjing, kanskje eit heilt år, men dette blir av fleire land omtalt meir som ein prøveballong enn eit seriøst og fastsett forslag.

Tyskland og Nederland etterlyser ein konkret plan frå britisk side, før det kan bli aktuelt å realitetsdrøfte førespurnaden om endå ei forlenging av fristen.

Ei kjelde ved president Emmanuel Macrons kontor er av same oppfatning og seier at den britiske regjeringa må legge fram ein realistisk og tydeleg plan som kan forsvare at EU går med på endå ei utsetjing.

Manglar svar

Den nederlandske statsministeren Mark Rutte meiner at oppfordringa om å setje ein ny frist 30. juni ikkje gir eit tilfredsstillande svar på dei spørsmåla EU stiller om framdrifta og innhaldet i saka.

– Det er sendt eit brev som etter mi oppfatning ikkje innfrir kravet vi har om fleire opplysningar. Eg håper verkeleg at britane kan komme med meir, seier Rutte.

Tysklands utanriksminister Heiko Maas bruker liknande formuleringar og seier at den britiske regjeringa har mykje å avklare internt og i forhold til Parlamentet.

Etterlyser substans

Frankrike har ikkje mykje å seie offisielt, men merkar seg nøkternt at statsminister Theresa May formelt har bedt om ei forlenging av fristen til 30. juni.

– Vi forventar at det blir framlagt ein truverdig plan mellom no og EU-toppmøtet 10. april, der vi skal vurdere førespurnaden om forlengd frist, seier kjelda ved president Macrons kontor.

