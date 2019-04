Nobel-vinnarar bekymra for Guatemala

utenriks

I brevet, som vart offentleggjort torsdag, skriv nobelvinnarane om forverra forhold og ber styresmaktene i det mellomamerikanske landet verne om fred og demokrati.

Blant dei som har skrive under på brevet, er guatemalske Rigoberta Menchú, som i 1992 vart tildelt fredsprisen for aktivisme for urfolket. Avsendarane er tidlegare prisvinnarar i alle nobelkategoriane.

Brevet kjem i underkant av ei veke etter at det amerikanske utanriksdepartementet offentleggjorde at dei stansar hjelpa til mellom anna Guatemala.

