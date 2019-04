To svenske tenåringar dømde for mishandling av heimlaus EU-migrant

utenriks

Dei to tenåringane, som var 16 år og 14 år då hendinga fann stad i Huskvarna, erkjenner å ha mishandla den heimlause Gica, men nektar for å ha tatt livet av han, melder SVT Nyheter.

Dei er frikjente for drap, men hovretten – den svenske lagmannsretten – finn det bevist utanfor kvar og ein rimeleg tvil at det var mishandlinga som førte til at «Gica» mista livet. Retten ser bort frå likevel fortset.

– Dette er ikkje ein type vald som normalt leier til døden, forklarer dommar Charlotta Riberdahl overfor pressa. Ifølgje hovretten var ikkje dei to tenåringane i gjerningsaugneblinken klar over at offeret kunne døy av skadane han vart påført.

Det er fastslått at ei sterkt medverkande årsak til dødsfallet er helsetilstanden til mannen.

(©NPK)