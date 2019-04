USA innrømmer sivile offer under luftangrep i Somalia

utenriks

To sivile somaliarar vart drepne då amerikanske jagarfly bomba eit mål i det krigsherja landet i april i fjor, opplyser det amerikanske forsvaret fredag.

Det er første gong sidan USA innleidde ein offensiv mot militante islamistar i Somalia for to år sidan, at dei innrømmer sivile tap.

Talet er likevel langt lågare enn det etterforskarane i Amnesty International har registrert. I mars la menneskerettsorganisasjonen fram ein rapport som viser at minst 14 sivile somaliarar har døydd i fem amerikanske angrep som dei hadde granska. USA har gjennomført minst 110 missilangrep sidan våren 2017.

Som svar på Amnesty-rapporten, sa USA då at om lag 800 menneske var drepne i amerikanske luftangrep, men at alle desse var «terroristar».

