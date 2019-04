Dansk Folkeparti allierer seg med Salvini

utenriks

Den nye partialliansen vart presentert på ein pressekonferanse i Milano måndag der alle dei fire partia var med.

– Nyheita er at vi utvidar familien. Vi vil arbeide for ein ny europeisk draum. I dag er Europa for mange veljarar ikkje ein draum, men eit mareritt, sa Italias kontroversielle visestatsminister og innanriksminister Matteo Salvini, som leiar partiet Lega.

Den nye gruppa vil kalle seg Europeisk allianse av folk og nasjonar (EAPN).

Vil ha med fleire

Salvinis håp er at opp mot 20 europeiske parti skal bli med i den nye gruppa.

Draumen er å ha medlemmer frå alle medlemsland.

– Målet er å bli den fremste, viktigaste og meste talrike gruppa i EU-parlamentet, og den gruppa som har dei friskaste ideane, seier Salvini.

Ein open invitasjon blir no send ut til EU-skeptiske parti.

Men det står att å sjå kven som til slutt blir med, innrømmer Olli Kotro frå Sannfinnene.

Tre grupper

I dag har EU-skeptikarane, nasjonalistane og høgrepopulistane i hovudsak fordelt seg mellom tre ulike partigrupper i EU-parlamentet.

Dansk Folkeparti og dei finske Sannfinnene er i dag med i den konservative partigruppa ECR saman med Sverigedemokraterna, dei britiske toryane og det polske regjeringspartiet Løyve og rettferd (PIS).

Ifølgje nyheitsbyrået TT har Sverigedemokraterna så langt sagt nei til å forlate ECR.

Le Pen har ikkje valt

Lega har derimot vore med i ei anna partigruppe i EU-parlamentet kalla ENF. Der deltar òg Marine Le Pen og partiet hennar Nasjonal samling. Det er førebels uklart om Le Pen vil bli med i Salvinis nye allianse.

Tyske AfD har vore med i ei tredje partigruppe kalla EFDD saman med blant andre Femstjernersbevegelsen frå Italia og det britiske Brexitpartiet, som blir leidd av Nigel Farage.

Valet til nytt EU-parlament blir halde i slutten av mai.

