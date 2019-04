Det kvite hus: Demokratane får aldri sjå sjølvmeldinga til Trump

utenriks

Mulvaney skuldar demokratane for å søke merksemd etter at leiaren for kontrollkomiteen i Representanthuset, Richard Neal, i førre veke bad skatteverket IRS sende over Trumps sjølvmeldingar frå dei siste seks åra.

– Dette kjem ikkje til å skje, og dei veit det, sa Mulvaney til Fox News søndag.

Neal er ein av tre personar i Kongressen som har rett til å krevje at IRS sender over sjølvmeldingane til privatpersonar, og det er ingen unntak i lova. Han gav IRS frist til onsdag med å sende over Trumps skattepapir.

Mulvaney meiner at denne retten ikkje omfattar førespurnader som blir styrt av politiske omsyn, eit syn som også Trumps advokatar har gitt uttrykk for. Dei seier at det ville bryte med all presedens om sjølvmeldingane til Trump blir utleverte.

I verkelegheita er det likevel Trump som bryt med presedensen gjennom mange år, sidan presidentkandidatar i mange år har offentleggjort sine sjølvmeldingar.

Då han var kandidat, kom Trump med fleire påskot for ikkje å offentleggjere sjølvmeldinga, mellom anna at han var under gransking av IRS, og at sjølvmeldinga var for komplisert til at folk flest ville forstå ho. IRS seier likevel at ei gransking ikkje er til hinder for at ein kan frigi sjølvmeldingar.

(©NPK)