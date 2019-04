utenriks

Mannen som var sjåfør for og tilsett på det franske konsulatet i Jerusalem, er dømt for ha smugla 70 pistolar og to automatvåpen.

I dommen går det fram at konsulatmedarbeidaren utnytta dei avgrensa tryggingskontrollane for diplomatkøyretøy på grensa.

Konsulentmedarbeidaren, som er fransk statsborgar, er òg dømt til å betale ei bot på 8.000 euro – rundt 77.800 kroner.

(©NPK)