New Zealand skal granske moské-angrepa

Kommisjonen skal undersøke rørslene til den mistenkte gjerningsmannen i forkant av angrepa. Mellom anna skal ein undersøke kva han publiserte på sosiale medium, reisene hans, korleis han fekk løyve til å bere våpen, og korleis han skaffa seg våpen og ammunisjon.

– Regjeringa vil snu alle steinar og så raskt som mogleg undersøke korleis angrepa kunne skje, kva som kunne ha vore gjort for å stanse dei, og korleis vi kan sørge for at befolkninga på New Zealand er trygg, seier statsminister Jacinda Ardern måndag.

Kommisjonen byrjar arbeidet sitt 13. mai og er venta å vere ferdig 10. desember, opplyser Ardern.

50 menneske vart drepne og nesten like mange såra i skyteangrepet mot to moskear i Christchurch på New Zealand 15. mars.

Den 28 år gamle australiaren Brent Tarrant er sikta for terrorangrepet. Han sit varetektsfengselet i Auckland, i New Zealands einaste høgsikkerheitsfengsel.

