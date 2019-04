Pakistans utanriksminister: India planlegg aggresjon

utenriks

Qureshi seier at FNs tryggingsråd i Islamabad vart orientert om «planen» for to dagar sidan.

– Vi har truverdig etterretning som viser at India har laga ein ny strategi som tilseier at Pakistan kan bli utsett for aggresjon mellom 16. april og 20. april, hevdar han.

– Eg seier dette med eit ansvarsmedvit, for eg er klar over den ansvarstunga posisjonen eg har. Eg veit at orda mine vil skape overskrifter over heile verda, legg Qureshi til.

Talsmann Raveesh Kumar i Indias utanriksdepartement avviser påstandane som uansvarlege og absurde. Han skuldar Qureshi for å prøve å skape krigshysteri.

Dei to landa har vore i konflikt om regionen Kashmir sidan dei vart sjølvstendige i 1947. Striden utløyste krigar i 1947, 1965 og 1999. Konflikten vakna til liv i februar etter eit kraftig terrorangrep mot paramilitære indiske styrkar i Kashmir. India svarte med ei rekke luftangrep, før Pakistan skaut ned minst eitt indisk jagarfly.

