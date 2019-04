Russland ber om fred på «alle sider» i Libya

utenriks

Alle sider bør avstå frå gjerningar som kan provosere fram kampar og sivile dødsfall, seier Dmitrij Peskov, talsperson for Russlands president Vladimir Putin.

Russland er i kontakt med alle sider i konflikten, seier viseutanriksminister Mikhail Bogdanov.

– Vi snakkar med alle – både i vest, aust og sør. Vi ber alle finne ei politisk løysing, seier Bogdanov til nyheitsbyrået RIA Novosti.

Opprørsgeneral Khalifa Haftars LNA-milits byrja militæroffensiven sin mot Libyas hovudstad torsdag, opplyste kjelder i den internasjonalt støtta regjeringa i Tripoli.

Søndag kunngjorde LNA-militsen at han hadde gjennomført dei første luftangrepa mot Tripoli. Kunngjeringa kom få timar etter at styrkar som er lojale mot den FN-støtta regjeringa i Tripoli, opplyste at dei hadde starta ein motoffensiv for å forsvare byen.

Libya har vore prega av eit valdeleg politisk kaos sidan diktatoren Muammar Gaddafi vart styrta i eit NATO-støtta opprør i 2011. Landet har for tida to rivaliserande regjeringar: den FN-støtta i Tripoli og ein i Tobruk i aust, som er alliert med Haftar.

