Storbritannia og New Zealand foreslår regulering av sosiale medium etter moskéangrepet

Facebook har vorte kritisert for at den mistenkte gjerningsmannen bak terrorangrepet mot to moskear i Christchurch på New Zealand brukte plattforma til å strøyme angrepet.

På New Zealand foreslår no personvernombodet i landet at New Zealand følgjer Australia og innfører ei lov som krev at sosiale medium som Facebook, fjernar valdeleg innhald som videoar av terrorisme, drap, tortur og valdtekt.

Dersom denne typen innhald ikkje blir fjerna i Australia, kan selskap som Facebook og Twitter få store bøter, og dei ansvarlege sjefane kan bli dømde til fengsel.

Kritikk frå Storbritannia

Også i Storbritannia er ei slik lov foreslått innført. Reglane skal overvakast av eit uavhengig organ som blir finansiert med ei avgift på internettselskapa.

Storbritannias innanriksminister Sajid Javid har fleire gonger kritiserte teknologiselskapa for manglande tiltak sjølv om dei fleire gonger er bedne om å gjere noko med skadeleg innhald.

– Det er derfor vi no tvingar desse selskapa til å rydde opp ein gong for alle, seier han.

Ny programvare

Facebook har etter New Zealand-terroren stramma inn regelverket for strøyming og har tatt i bruk programvare som raskt skal identifisere redigerte versjonar av valdelege videoar eller bilde, og å hindre dei frå å bli delte eller lagt ut på nytt.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa likevel i førre veke at det ikkje er aktuelt å legge inn ei forseinking på direktestraumar, trass i stort press om dette etter Christchurch-angrepet.

