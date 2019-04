Tyrkia avviser kritikk frå EU-kommisjonen om lokalvalet

utenriks

Resultatet frå lokalvalet i Tyrkia førre helg viste at opposisjonspartiet CHP hadde vunne i både Istanbul og i hovudstaden Ankara.

President Recep Tayyip Erdogans parti AKP har likevel kravd omteljing i alle valdistrikt i Istanbul og har klaga inn resultatet i Ankara.

– Frans Timmermans' kommentarar var overraskande, skuffande og viser dobbeltmoralen i EU, sa talsperson Hami Aksoy i Tyrkias utanriksdepartement.

Han meiner klageperioden som valkommisjonen har sett, bør respekterast.

Førebels har AKP fått godkjent at det blir halde omteljing i minst 18 av dei 39 valdistrikta i Istanbul.

Ifølgje CHP er over 70 prosent av desse omteljingane allereie fullført. Førebelse resultat antydar framleis fleirtal for CHP.

Det er enno ikkje avgjort kor mange av distrikta som blir talde opp på nytt i Ankara.

Ein talsperson for AKP uttalte søndag at partiet først vil innrømme nederlag dersom det viser seg at CHP har fått flest stemmer etter omteljinga.

(©NPK)