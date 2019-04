USA ber om våpenkvile i Libya

utenriks

USAs utanriksminister Mike Pompeo ber Haftars LNA-milits om ein umiddelbar stans i offensiven i Libya.

Pompeo seier USA er «djupt bekymra» over situasjonen i det nordafrikanske landet. Han gjer det klart at amerikanarane er sterke motstandarar av Haftars offensiv.

– USA oppfordrar libyske leiarar, saman med internasjonale partnarar, om å gå tilbake til politiske forhandlingar leidde av FNs spesialutsending til Libya, Ghassam Salame, seier Pompeo.

Frå før av har verdssamfunnet med FN i spissen vist bekymring over utviklinga og bedt Haftar stanse offensiven, men det viser opprørsgeneralen ingen vilje til.

Eskalering

Elleve er drepne og 23 er såra i kampar i sørlege Tripoli i Libya, melde helsedepartementet i den FN-støtta regjeringa natt til måndag, ifølgje Reuters. Departementet opplyser ikkje om dei drepne er sivile eller krigarar.

Frå før av er minst 21 menneske drepne og 27 andre såra sidan opprørsgeneral Khalifa Haftars LNA-milits byrja militæroffensiven sin mot Libyas hovudstad torsdag, opplyste kjelder i den internasjonalt støtta regjeringa i Tripoli. Haftar seier 14 av hans eigne har vorte drepne, medan Libyas Røde Kors seier ein av legane deira er død.

Søndag kunngjorde LNA-militsen at dei hadde gjennomført dei første luftangrepa mot Tripoli. Kunngjeringa kom få timar etter at styrkar som er lojale mot den FN-støtta regjeringa i Tripoli, opplyste at dei hadde innleidd ein motoffensiv for å forsvare byen.

Røde Kors slår alarm

Røde Kors åtvarar mot farane ved urban krigføring dersom Tripoli blir midtpunktet for vedvarande kampar.

– Når eksplosive våpen blir brukt i byar, er omtrent 90 prosent av dei skadde og drepne sivile. Opptrappinga av valden i Tripoli er ei katastrofe for sivilbefolkninga, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Han fryktar spesielt for sårbare grupper som internt fordrivne, migrantar og flyktningar.

– Urban krigføring krev fleire sivile offer, og innbyggjarane i Libya er frå før svært sårbare, seier han.

Rivalisering

Libya har vore prega av eit valdeleg politisk kaos sidan diktator Muammar Gaddafi vart styrta i eit NATO-støtta opprør i 2011. Landet har for tida to rivaliserande regjeringar: den FN-støtta i Tripoli og ei i Tobruk i aust, som er alliert med Haftar.

Fayez Serraj, som leiar Tripoli-regjeringa skuldar Haftar for å stikke kjeppar i hjula for forsøka på å finne ei fredeleg løysing for det oljeriket nordafrikanske landet.

Førre månad sa FN at organisasjonen skal halde eit nasjonalt forsoningsmøte 14. til 16. april.

(©NPK)