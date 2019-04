14 barn drepne i luftangrep i Jemen

utenriks

Hittil i 2019 har over 400 barn vorte drepne eller kritisk skadde i Jemen, ifølgje UNICEF.

Luftangrepet skjedde i nærleiken av to skular i eit bustadområde i Jemens hovudstad Sana. Det var like før lunsjtid og barna var i klasserommet under angrepet, opplyser Geert Cappelaere, som leier UNICEFs verksemd i Midtausten og Nord-Afrika, i ei pressemelding.

– Barna som er kritisk skadde og kjempar for livet er no på sjukehus i Sana. Dei fleste av dei er under ni år gamle. Ei jente døydde av skadane måndag morgon, seier Cappelaere.

Sidan slutten av 2014 har Jemen vore ramma av ei øydeleggande konflikt mellom den Saudi-leidde regjeringa og Houthi-opprørarane.

– Angrepet i går er ei påminning om at sjølv ikkje skular er trygge i Jemen. Éin av fem skular kan ikkje brukast på grunn av konfliktane. Nokre av dei er under direkte angrep, medan andre blir brukte til militære formål, seier Cappelaere.

Angrep frå koalisjonen har tatt livet av nærare 4.600 personar av dei om lag 7.000 sivile som så langt har vorte drepne i krigen, ifølgje tal frå FNs menneskerettskontor.

Koalisjonen blir leidd av Saudi-Arabia, og han har sidan juni i fjor kjempa mot Houthi-opprørarane om å ta tilbake kontrollen i den viktige hamnebyen Hodeida, som er inngangsporten for 80 prosent av bistand og eksport til Jemen.

