Aktor krev 14 års fengsel for Frode Berg

utenriks

Rettssaka mot Berg vart i praksis innleidd og avslutta i midten av førre veke, med Bergs forklaring, vitneavhøyr og bevisføring.

Etter planen vil dom og straffeutmåling komme allereie tysdag 16. april

Den tidlegare grenseinspektøren vart arrestert utanfor hotellet sitt i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontantar på seg.

Han har erkjent at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert pengar i Moskva på adresser han hadde fått oppgitt av kontaktar i Noreg, men Berg hadde ingen ide om at dette var ledd i spionasje, ifølgje den norske forsvararen hans Brynjulf Risnes.