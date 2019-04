Israelske veljarar avgjer om Netanyahu beheld makta

utenriks

Onsdag morgon vil israelarane vakne opp til eit valresultat som vil avgjere om Netanyahu får endå nokre år ved makta etter å ha vore statsminister i samanhengande ti år.

– Det er mange menneske som vil at vi skal halde fram denne fantastiske reisa som førte Israel til det beste tiåret i historia i landet, sa Netanyahu etter å ha stemt saman med kona si i Jerusalem tysdag.

Netanyahus utfordrarar har på si side eit sterkt håp om å overta regjeringskontora etter den korrupsjonsskulda «Bibi».

– Treng to plassar

Sigeren er berre eitt steg unna, hevda Yair Lapid frå partiet Blått og kvitt på valdagen

– Vi treng to plassar til for å vinne dette historiske valet i Israel. Alle stemmer som går til andre parti enn Blått og kvitt, er ei stemme for Netanyahu, sa Lapid då han stemte i Tel Aviv.

Statsministerkandidaten til opposisjonspartiet, den pensjonerte generalen Benny Gantz, var òg håpefull då han stemde. Han bad veljarane ta ansvar for demokratiet og sørgje for at landet får «ein ny soloppgang og ny historie».

Men sjølv veljarar som ønsker seg nye tider, reknar med at Netanyahu kjem til å vinne endå ein gong.

– Eg trur Bibi vil vinne igjen, og at landa berre vil halde fram å bli verre, sa Adi Grinberg til nyheitsbyrået DPA då ho røysta i Tel Aviv.

– Hemmeleg avtale

Dei siste dagane har Netanyahu komme med fleire åtvaringar til tilhengarane sine om at dei risikerer å vakne opp til ei «venstreorientert» regjering viss dei ikkje stemmer. Han har òg hevda at det er inngått ein «hemmeleg avtale» med arabiske parti om ei slik regjering. Utfordraren Gantz har han framstilt som mjuk og svak, trass i bakgrunnen hans som general.

Mange israelske veljarar har vore usikre på kva dei skal stemme på. Netanyahu har ei lojal tilhengarskare, men det er òg dei som er gått lei og byrja å opne seg for noko anna.

Ifølgje Israel-kjennaren Anders Persson ved Lunds universitet har likevel opposisjonen mislykkast med å setje spørsmål om velferd, helse og økonomi på dagsordenen. I staden har valkampen i stor grad handla om tryggingspolitikk.

– Annan ideologi

Sjølv om Blått og kvitt på fleire område liknar Likud, og ligg meir til høgre enn til venstre, meiner Persson at partiet kan bety ei endring i israelsk politikk.

– Det er ingen tvil om at Gantz ligg nær Netanyahu i mange spørsmål. Men han har signalisert ein auka vilje til å løyse konflikten med Palestina og talt imot ei annektering. Det er ulike politikarar med ulike ideologiar, seier Persson til nyheitsbyrået TT.

I valkampen har Netanyahu mellom anna lansert ein kontroversiell plan om formelt å annektere område på den okkuperte palestinske Vestbreidda. Også Gantz vil behalde dei israelske busetjingane på Vestbreidda, men han håpar dette kan skje som ledd i ein fredsplan med internasjonal støtte.

